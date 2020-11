Il virus è fuori controllo. Ecco il nuovo lockdown da domani al 3 dicembre

Tutto il Piemonte è zona rossa e quindi da domani (dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo Dpcm) scatterà il secondo lockdown. In vigore almeno fino al 3 dicembre: sì, perché il Dpcm, nella bozza visionata e vistata dalle Regioni, che hanno fatto slittare alla notte la firma di Conte chiedendo «misure omogenee in tutta Italia», prevede quattordici giorni di “osservazione” da parte del ministero della Sanità per le tre fasce di rischio in cui è stato diviso il Paese: verde, ossia rischio basso, arancione e rosso, che è il rischio più elevato e in cui è stato inserito il Piemonte assieme a Lombardia e Calabria (ma ieri sera “ballavano” anche Valle d’Aosta e Trentino). Regioni dove la saturazione delle terapie intensive ha superato la soglia critica del 30% (in Piemonte è il 37, a livello nazionale il 31) e dove i focolai e l’indice dei contagi sono tali da considerare la situazione fuori controllo. Se le misure adottate porteranno miglioramenti, le regioni potranno passare dal rosso all’arancione (o viceversa in caso di peggioramenti), in caso contrario una nuova ordinanza ministeriale prolungherà le restrizioni. Ma proprio la “valutazione” è stato oggetto di scontro tra Governo e Regioni, con queste ultime che vogliono concorrere alla procedura e non lasciarla solo al ministero.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++