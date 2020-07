Il virus non risparmia le Ogm. «E i cantieri slittano al 2021»

La maledizione delle ex officine Grandi Motori si arricchisce di un nuovo capitolo. Quando tutto sembrava fatto per l’inizio dei lavori, ecco sopraggiungere un ulteriore impedimento: questa volta legato al coronavirus che ha rallentato le operazioni di recupero dell’immobile di via Carmagnola e corso Vigevano. Lo hanno confermato, in videoconferenza, l’assessore all’Urbanistica della Città di Torino Antonino Iaria, la proprietà del terreno Esselungala e la Mattioda costruzioni, partnership dell’iniziativa. «Mi auguro – ha ribadito Iaria -, che il procedimento di adozione della variante possa essere chiuso entro la fine dell’anno, rilasciando così entro i primi tre mesi dell’anno prossimo il permesso di costruzione e finalmente l’avvio e l’inizio del cantiere».

Il progetto è stato presentato: E-commerce, residenze per studenti, una rsa per anziani e un polo di eccellenza per le botteghe artigiane saranno le principali realtà che caratterizzeranno il progetto, una volta che questo vedrà la luce.

