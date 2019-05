Visita a sorpresa per i bimbi del Centro Paideia: c’è il granata Izzo [FOTO]

Armando Izzo, difensore del Torino e della nazionale italiana, ha fatto visita questo pomeriggio ai bambini e alle famiglie del Centro Paideia, lo spazio di Fondazione Paideia in via Moncalvo 1 a Torino, inaugurato lo scorso anno, che offreattività di assistenza per famiglie con bambini con disabilità, attività sportive, corsi e laboratori aperti a tutti.

Dal 1993 la Fondazione Paideia onlus opera per offrire sostegno a bambini e famiglie che si trovano in situazione di difficoltà. Nata per volontà delle famiglie torinesi Giubergia e Argentero, la Fondazione Paideia opera in collaborazione con enti pubblici e privati, garantendo la creazione di contesti attenti e rispettosi delle necessità dei più piccoli, con l’obiettivo di diffondere una cultura dell’infanzia e partecipare alla costruzione di una società più inclusiva e responsabile.

Fino ad oggi la Fondazione Paideia ha sostenuto e accompagnato oltre 3000 famiglie con bambini in situazione di disabilità o malattia, attraverso percorsi individuali specifici e di gruppo, con il coinvolgimento di circa 500 volontari, che hanno scelto di donare parte del proprio tempo per partecipare alle attività con le famiglie.

Il Centro Paideia è uno spazio per tutti, con attività sportive, corsi e laboratori pensati per bambini, adulti, neomamme e neopapà. È un luogo di aiuto per le famiglie con bambini con disabilità o difficoltà, dal momento della nascita all’accompagnamento nella relazione con servizi socio-sanitari e scuola, alla scelta delle attività di riabilitazione, sportive e di tempo libero. Un nuovo posto di ritrovo in città, un luogo di incontro, crescita e condivisione