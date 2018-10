Visite sportive in nero nel Torinese: evasione da oltre 570mila euro, denunciati due medici

I due dottori, con studio a Ciriè e a Lanzo Torinese, non emettevano ricevute fiscali dopo aver rilasciato i certificati medici per l’attività sportiva agonistica

Due medici sono finiti nei guai nel Torinese perché rilasciano i certificati medici per l’attività sportiva agonistica senza emettere le ricevute. La guardia di Finanza di Torino ha accertato un’evasione fiscale per oltre 570.000 euro.

IL FATTO.

Malgrado l’idoneità a svolgere attività sportive agonistiche debba essere obbligatoriamente certificata su moduli numerati predisposti dall’Asl, i due medici, con studio a Ciriè e a Lanzo Torinese, al momento di rilasciare i certificati, “dimenticavano” di emettere la prescritta ricevuta fiscale per la prestazione resa.

Per uno dei due, inoltre, è scattata la denuncia alla Procura: dovrà spiegare ai magistrati l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti che venivano emesse da un altro studio medico di Trofarello. Il medico, come hanno ricostruito i Finanzieri, ha stipulato, con lo studio compiacente, un finto contratto di noleggio, a prezzi esorbitanti, di attrezzatura medica. Il tutto finalizzato a “gonfiare” i costi e quindi a pagare meno tasse.

Entrambi i dottori sono stati denunciati per i reati fiscali.