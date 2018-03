Vista Point – Dai motociclisti ai giocatori di golf ecco gli occhiali per tutti gli sportivi

Occhiali da vista e da sole per lo Sport, per tutti gli Sport?

A Torino nulla di meglio di EMBLEMA OTTICA – VISTA POINT, in corso Dante 2. L’attività, unica nel suo genere, dedicata al mondo sportivo, è esclusivista dei prodotti a marchio EMBLEMA, brand di Aurigane Industrie, azienda vicentina che di distingue a livello internazionale per l’originale produzione di occhiali sportivi in lega leggera. Montature in beta-titanio, alluminio e acciaio inox, frutto di una ricerca tecnica all’avanguardia, che offrono performance eccezionali anche grazie alle lenti graduate, di esclusiva produzione italiana, capaci di soddisfare ogni situazione, dinamica e meteo. Gli occhiali EMBLEMA per il motociclista sono studiati per essere indossati comodamente sotto ogni tipo di casco, anche integrale, grazie alle caratteristiche aste H dalla geometria ultra piatta, di produzione artigianale che si possono personalizzare in ogni dettaglio e che nella versione solare montano solo filtri solari CARL ZEISS, in nylon e tutti con antiriflesso interno. Finalmente a Torino una risposta concreta per gli sportivi che devono indossare occhiali correttivi; qui troverete quelli dedicati al golf, al running, allo sci, al rugby, al nuoto e al ciclismo. Un’area specifica del centro è dedicata alla verifica delle abilità visive, con la consulenza e l’esperienza trentennale di professionisti della vista.

Orari di apertura 9/12.30 e 15.30/19 dal lunedì al venerdì, 9/12.30 il sabato.

Contatti: 011.0868446;

Mail: [email protected]