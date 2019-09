Il “Vista Red” arriva in Aurora: «Ora stop a corse e incidenti»

Non solo corso Trapani angolo corso Peschiera e corso Regina Margherita angolo corso Potenza. Un altro dei tredici incroci, considerati pericolosi, è stato messo in sicurezza ieri mattina con l’installazione dei “Vista Red”. Si tratta dell’incrocio tra i corsi Novara e Vercelli, tra i quartieri Aurora e Barriera di Milano. «Uno strumento utile in caso di incidente – spiega il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri – per verificare le responsabilità. Naturalmente auspichiamo che la posa possa svolgere anche la funzione di deterrente per fare rispettare il codice della strada».

E in effetti l’incrocio ora protetto dalle telecamere, che ricordiamo non sono ancora in funzione, è stato teatro negli anni di numerosi incidenti. Alcuni anche gravi, con auto ribaltate, feriti e morti. «Quelle telecamere – spiegano i residenti della zona – metteranno la parola fine alle corse. Specie quelle notturne». Bruciare il rosso di sera, infatti, costerà duecento euro al portafogli del cittadino imprudente. E meno sei punti dalla patente. Saranno “soltanto” 163 in caso di passaggio con il rosso di giorno. Multe più lievi per chi supererà la linea di arresto: 41 euro di giorno e 54 di notte.

Lo stesso modus operandi verrà adottato ancora in piazza Pitagora, in corso Siracusa angolo via Tirreno, in corso Agnelli angolo via Tazzoli, in via Pianezza angolo corso Potenza e in corso Lecce angolo corso Appio Claudio. A est della città, invece, lavori in corso attendono due incroci terribili di corso Unione Sovietica: quelli all’angolo con piazzale Gabriele da Gorizia e corso Bramante, dove quasi un anno fa – nello scontro con una Fiat Panda – hanno perso la vita due ragazzi di 22 e 25 anni. Concludono l’elenco degli incroci che ospiteranno il “Vista Red” anche corso Turati angolo corso Rosselli, corso Vittorio Emanuele II angolo corso Vinzaglio e corso Vittorio Emanuele II angolo corso Castelfidardo.