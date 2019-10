Vistrorio: cede il solaio, bimbo precipita per due metri nel vuoto

Il piccolo trasportato in elicottero al Regina Margherita: ha riportato solo alcune contusioni

Da chiarire perché le assi non abbiano retto

Dramma sfiorato a Vistrorio. Nella serata di ieri un bimbo di due anni è precipitato per circa due metri in seguito al crollo del solaio di una cascina, che ha ceduto improvvisamente. La mamma e il papà hanno sentito i pianti del figlio provenienti dal fienile e hanno dato subito l’allarme.

In seguito alla caduta il piccolo ha riportato alcune contusioni ed è stato trasportato in elicottero da personale del 118 all’ospedale Regina Margherita di Torino: le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno effettuato controlli e rilievi sulla stabilità dell’edificio. Dai genitori del piccolo, invece, si sono recati i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del pavimento. Da chiarire perché le assi del pavimento del fenile abbiano ceduto.