Vistrorio, dramma nella notte: 57enne ucciso con un punteruolo dopo una lite [FOTO E VIDEO]

E' accaduto in via Cairoli 9

Dramma nella notte a Vistrorio, nel Torinese, dove Alberto Diatti, 60 anni e pregiudicato, ha colpito a morte con un punteruolo in metallo un 57enne, Roberto Moschini, al culmine di una lite. E’ accaduto nell’abitazione della vittima, in via Cairoli 9: i motivi sono ancora da chiarire, ma sembra che ci fossero vecchi dissapori tra i due, sfociati poi in questa rissa.

E’ in corso il sopralluogo dei carabinieri della SIS (sezione investigazioni scientifiche) del comando provinciale di Torino sulla macchina dell’assassino, che è stata ritrovata nel cortile dell’uomo ucciso. Il 60enne, autore dell’omicidio, è stato arrestato.