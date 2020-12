Una vita dietro a un bancone: «In pensione dopo 55 anni»

Rosalba Sabatino e Michele Giorgio, una vita passata tra i mercati. Fino all’ultimo bancone, quello di piazza Madama Cristina, a San Salvario, a vendere frutta e verdura. Con la pioggia, con il caldo afoso: ma sempre con la stessa grande passione. Ma l’età che avanza ha portato la coppia alla decisione di lasciare tutto per andare in pensione. «Ho iniziato a lavorare con mio papà, Nicola Sabatino, a 9 anni – racconta Rosalba -. Mi ricordo che vendevo dieci cestini di fragole a cento lire, perché non ero ancora ancora in gamba a servire con la bilancia».

Con il papà ha venduto angurie, castagne e conosciuto tanti clienti di prestigio, come le cugine dell’Avvocato Agnelli. Poi con il passare degli anni Rosalba è diventata adulta ed è riuscita ad acquistare un banco e a mettersi in proprio. Lavorando tutti i giorni con i suoi tre figli. «Abbiamo sempre vissuto bene – ricorda -. E pagato tutto». E dalle parti di piazza Madama sono passati anche personaggi famosi. Come Rol, che faceva tappa a San Salvario, con la moglie, dalla vicina via Silvio Pellico. «Comprava le banane e mi chiedeva se poteva fermarsi a mangiarle vicino al mio banco». Impossibile dirgli di no.