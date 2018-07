Vitalizi, il M5S: “Via privilegi anche in Piemonte, Regione approvi nostra proposta di legge”

“Il Movimento 5 Stelle ha tagliato i vitalizi alla Camera dei Deputati, ora tocca al Consiglio regionale del Piemonte eliminare questo privilegio”. Così i pentastellati piemontesi, che hanno depositato nell’agosto scorso una proposta di legge per la “rideterminazione contributiva degli assegni vitalizi”, affinché “ai politici o ex politici del Piemonte vengano estese le stesse regole che valgono per tutti i lavoratori dipendenti o autonomi”.

IN PIEMONTE 185 EX CONSIGLIERI ANCORA BENEFICIARI

“Pur avendo soppresso l’istituto del vitalizio a partire dalla decima legislatura sull’onda della pressione popolare – sottolineano i consiglieri del M5S – in Piemonte 185 ex consiglieri ne sono beneficiari per un costo di circa 7 milioni annui. Un anno fa avevamo chiesto di portare in aula la nostra legge ma nulla si è mosso, ora questo intervento non è più rinviabile”.

PROPOSTA PER CALCOLO CONTRIBUTIVO

“La proposta – spiegano – prevede il calcolo dell’importo attraverso il sistema contributivo come per tutti i lavoratori, la sospensione nel caso in cui si venga rieletti a livello regionale, nazionale, europeo o nominati componenti del Governo, l’accesso al trattamento previdenziale solo per chi ha almeno 5 anni di mandato esercitato, e il divieto di cumulo con vitalizio o trattamento previdenziale del parlamento nazionale o europeo”.