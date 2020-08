Vite e sogni di 5 ragazzi

Camilla studiava alle magistrali e faceva la cheerleader, era anche in nazionale: diceva che le mancava la passione, l’adrenalina delle gare, come l’anno scorso in America. Samuele, quattordicenne, era invece un grande appassionato di pallavolo, giocava nelle giovanili del Cuneo Volley, come il cugino Danilo, che è rimasto ferito. Niccolò, 17 anni, aveva studiato da operatore edile e amava il calcio, ma da qualche tempo aveva smesso di giocare per lavorare nell’azienda agricola di famiglia. In alpeggio ci era salito per portare la mandria, come ogni estate. Era assieme al fratellino Elia, 14 anni, un gran pescatore che dalla società per cui era tesserato ricordano come «una grande promessa per questo sport». E poi c’era lui, infine, il più grande di tutti, Marco, di 24 anni, impiegato nell’impresa di frutta e verdura all’in – grosso della sua famiglia e appassionato di montagna. Era lui alla guida del Defender l’altra notte ed è lui, forse, che è stato tradito da una curva pericolosa affrontata chissà quante altre volte… La procura ha ovviamente aperto un’inchiesta sull’accaduto. Tra le ipotesi anche quella di un animale che ha tagliato la strada al Defender, facendolo sbandare. Mentre non si dà pace il sindaco pensando che sarebbe forse bastato un cartello di segnalazione di quella dannata curva, se i soldi dell’amministrazione bastassero, se lui e gli assessori non facessero questo lavoro gratis… In tanti si portano dentro interrogativi, qualcuno si carica di rimorsi che non può avere. Avevano ancora le stelle negli occhi, questi giovani, stelle lucenti come i loro sogni. Caduti assieme a loro, in quella che doveva essere una notte di festa.

