«E’ una vittoria del “Sistema Torino”. Ma che rimpianto i Giochi del 2026»

È stato il sindaco che per primo ha immaginato le grandi trasformazioni di Torino ed è stato alla guida del comitato organizzatore delle Olimpiadi che di quel cambiamento sono state il traino. Ed è forse per questo che Valentino Castellani ancora non riesce a rassegnarsi all’idea che la sua città abbia alzato bandiera bianca nella corsa ai Giochi del 2026. Nonostante l’incoronazione a capitale del tennis mondiale con l’organizzazione della Atp Finals 2021-2025, «un evento più limitato delle Olimpiadi ma comunque un grande successo, figlio anche del tanto vituperato “Sistema Torino”».

Professor Castellani, ma meglio le Olimpiadi o meglio le Atp Finals?

«Sarebbe stato bello ospitarle tutte e due, anche se credo che nulla sia più bello e complesso dell’organizzazione di un’Olimpiade. Non voglio sminuirle, ci mancherebbe altro, ma le Atp sono un evento più limitato, sia nello spazio che nella gestione. Sono certamente alla nostra portata, anche se continuo a pensare che non aver corso per i Giochi invernali del 2026 sia una grande occasione persa. Avremmo dovuto giocare con Milano fin da subito, visto che l’80 per cento degli eventi sarebbe stato ospitato sulle nostre montagne».

Quindi mi pare di capire che lei avrebbe preferito le Olimpiadi.

«Sì, ma pur con rammarico le Atp sono un bel risultato, per Torino e per l’Italia».

Ecco, chiudiamo un dibattito una volta per tutte. Cosa risponde ai Cinque Stelle che anche ieri ripetevano che le Olimpiadi del 2006 hanno solo generato sprechi e debito?

«Che questa è una narrazione falsa, ideologica e di comodo. Se uno va a vedere la letteratura sull’eredità di tutti i Giochi olimpici troverà sia dei grandi successi che dei fallimenti, il che permette di fornire buoni argomenti sia per i sostenitori di Torino 2006 che per i suoi detrattori. Io dico che la nostra è stata una esperienza fortunata, nonostante alcuni aspetti negativi che però sono più figli delle responsabilità dei dirigenti sportivi nazionali che della politica locale. Quella che mi fa davvero sorridere è la polemica sui debiti. Dove sarebbero? Toroc e Fondazione hanno chiuso i bilanci in attivo. E se Torino si è indebitata è perché ha realizzato il Passante e la metropolitana, che con le Olimpiadi non c’entrano nulla».

Lei quei Giochi li ha organizzati. Ora cosa serve a Torino per ospitare le Atp Finals?

«Come ho detto si tratta di un evento dalla complessità più limitata. E poi possiamo contare su un capitale umano che è eredità immateriale di Torino 2006. Ecco, per prima cosa io richiamerei a raccolta i volontari dei Giochi. E poi punterei molto sull’ospitalità: se è vero che ogni edizione richiama 250mila spettatori, sarà necessario elaborare un’offerta culturale turistica all’altezza. Esattamente come abbiamo fatto per le Olimpiadi».

Con il grande tennis faremo il definitivo salto di qualità sulla ribalta internazionale?

«Di certo consolideremo la nostra posizione. E mi è piaciuto sentire Chiara Appendino dire che se abbiamo ottenuto questo risultato è perché a vincere è stato il “Sistema Torino”, ovvero una squadra composta dal Comune, dalla Regione, dalle associazioni imprenditoriali, dalla Federtennis, dal Coni, dal Governo. E quando il “Sistema Torino” è coeso i successi arrivano, nonostante certe narrazioni. Ora dobbiamo solo evitare che le Atp siano un evento isolato: serve una prospettiva di sviluppo».

Incardinata su che punti?

«Purtroppo su questo fronte restano due grandi interrogativi al momento senza risposta. Il primo è quello delle infrastrutture, e non parlo solo della Tav ma di una vera connessione con il mondo. Il secondo è quello su quale area geopolitica vogliamo abbracciare, se vogliamo per davvero raccogliere la sfida di una grande regione del Nord Ovest con Milano e Genova».

Ma le Atp sono un evento a rischio zero?

«Di certo le Olimpiadi sono molto più rischiose da organizzare. L’unico pericolo che vedo è quello che si trasformino in un evento che non sappia coinvolgere la città, senza una mobilitazione come fu nel 2006. Ma il bello è che le Atp durano cinque anni. C’è tutto il tempo per raddrizzare il tiro».