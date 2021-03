Viva l’Italia e anche Dubai

Il presidente Mattarella l’aveva detto: per il vaccino aspetterò il mio turno. È stato di parola. E ieri mattina, allo Spallanzani di Roma, si è accomodato nella stanza dove c’erano gli altri pazienti, anziano fra gli anziani, italiano fra gli italiani, per ricevere la sua dose di Moderna. Come si suol dire, immagini che ci riconciliano con la politica, con l’orgoglio nazionale, eccetera eccetera… Ieri pomeriggio i vari siti Internet facevano a gara per riempire di significato quell’immagine. Ma parliamoci chiaro: considerando l’importanza del capo dello Stato, sarebbe stato scandaloso che venisse vaccinato per primo, magari nel segreto di una stanza del Quirinale? No, certo che no. Così come non mi scandalizzo certo se vaccinano prima il papa o la regina d’Inghilterra o Cristiano Ronaldo (no, aspetta, lì forse qualche incavolatura me la prendo). Non credo certo che il presidente della Repubblica si sentisse in dovere di ostentare una certa “normalità”, per quanto consapevole di come i suoi gesti siano considerati gli ultimi in grado di restituire dignità alla politica. Quello che mi colpisce è che tutti noi abbiamo bisogno di vedere questa normalità coatta per sentirci meglio, per dimenticarci che c’è chi falsifica autocertificazioni spacciandosi per assistente dentista, docente o che altro pur di saltare la fila e ottenere un vaccino (beffare il sistema di prenotazioni on line, d’altra parte, è semplice), o che miliardari, potenti e Vip prendono un aereo per andare negli Emirati Arabi Uniti (già, proprio dove è andato anche Renzi, misteriosamente, giorni fa) e ricevere, in nome di rapporti d’altissimo livello, una dose di vaccino in una suite da 1500 dollari a notte, come racconta il Financial Times. Scegliete voi la vostra cartolina preferita.

