Vivi per miracolo, la serie thriller degli incidenti più rocamboleschi

In questo video una lunga sequenza di episodi al limite in cui solo per caso non ci scappa il morto

Aerei che sfiorano la testa dei bagnanti, persone che riescono a salvarsi per il rotto della cuffia da un treno in corsa, testimoni del crollo di un palazzo che vengono “risparmiati” da un detrito “sparato” via a tutta velocità. Ancora: bikers acrobatici che solo per poco non cadono nel precipizio, due gommoni che si speronano nel bel mezzo di una sfrenata corsa in mare: in questo video tutta una serie di episodi al limite, situazioni di pericolo estremo in cui solo per miracolo non ci scappa il morto!