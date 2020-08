Viviana Parisi: suicidio è l’ipotesi più probabile

Sembra ormai essere certo, anche se una conferma ufficiale ancora non può essere data

Sembra ormai essere certo, anche se una conferma ufficiale ancora non può essere data: Viviana Parisi si sarebbe suicidata, lanciandosi dal traliccio dove era salita dopo l’incidente in autostrada lo scorso 3 agosto.

È quanto emerge dalle analisi dei medici legali e dalle indagini della polizia scientifica, condotte sia sul corpo della donna di origine torinese sia sul luogo del ritrovamento, avvenuto nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina. Il cadavere di Viviana Parisi è, infatti, stato rinvenuto a pancia in giù e riporta segni compatibili con una caduta dall’alto.

Se l’ipotesi del suicidio si fa strada per Viviana, resto ancora troppi dubbi su cosa sia accaduto al piccolo Gioele. Testimoni hanno, infatti, confermato che il bambino si trovava in braccio alla madre quando questa ha scavalcato il guard rail per poi inoltrarsi nelle campagne di Caronia.

Gli inquirenti dovranno accertare perché i resti del bambino sono stati ritrovati a 700 metri dal corpo di Viviana. L’ipotesi più probabile è che questi siano stati trascinati da animali selvatici. L’autopsia sul corpo di Gioele è prevista per il martedì prossimo.