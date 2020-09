Voglia di Queen o U2? Ci sono le tribute

Fuori i Big, dentro i piccoli. Solo in termini di dischi venduti, però, perché stando a quanto sta accadendo durante questa triste estate orfana dei concerti degni degli stadi, sono proprio le tribute band a farla da padrone un po’ dappertutto. Dalle solite location all’aperto dove durante i mesi estivi le loro date si moltiplicano a, soprattutto, le discoteche all’aperto dove non si può più ballare ma nessuno vieta di stare seduti al tavolo con il proprio drink ascoltando buona musica. E da stasera si entra nel vivo di una stagione che non vuole finire ma trascinare direttamente all’autunno. Complici di un ricco cartellone: Torino nel Mondo, l’agenzia di eventi che organizza nella principali discoteche della città, e la riapertura dello Show Tour, lo spazio organizzato all’interno del foyer del PalaAlpitour.

