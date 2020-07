«Voglio comprare il tuo hotel». La truffa del finto miliardario

Un magnate russo e la promessa di un acquisto milionario. Ma è tutta una truffa. Per questo la Guardia di Finanza ha denunciato due pluripregiudicati. È accaduto in alta Val di Susa, a Bardonecchia, quando un imprenditore del settore alberghiero è stato contattato da due sedicenti intermediari immobiliari. I due uomini si sono presentati per conto di un industriale russo interessato all’acquisto di un residence in valle, ma non solo. I due hanno allargato l’offerta anche ad appartamenti e dependance.

La proposta è di certo allettante: si parla di 12 milioni di euro per chiudere l’ “affare” in pochi giorni. I contatti proseguono e la trattativa sembra fare passi in avanti. All’imprenditore però, dopo lunghe telefonate che servivano per trovare un primo accordo, qualcosa non torna.

