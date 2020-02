Vola giù dal quarto piano mentre ristruttura un appartamento: è grave

Ancora poco chiara la dinamica dell'infortunio così come i motivi per i quali l'uomo si è sporto fuori dell'alloggio dove erano in corso i lavori

Dramma sfiorato, questo pomeriggio, a Nichelino. Un manovale italiano di circa 70anni è precipitato nel vuoto, cadendo giù dal quarto piano di un palazzo in via Fenestrelle dove, a quanto pare, stava eseguendo lavori di ristrutturazione.

SOCCORSO E’ GRAVE IN OSPEDALE

Nella caduta, l’uomo ha riportato diverse fratture. Soccorso, è stato caricato a bordo di un’ambulanza dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Per fortuna non ha mai perso conoscenza.

DINAMICA INFORTUNIO POCO CHIARA

Ancora poco chiara l’esatta dinamica dell’infortunio così come i motivi per i quali si è sporto al di fuori dell’appartamento dove erano in corso i lavori. Sul posto, per gli accertamenti di rito, con gli uomini del locale comando di polizia municipale, sono giunti anche i carabinieri ed i tecnici dello Spresal dell’Asl To5: a loro il compito di fare luce sullì’incidente.