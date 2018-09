Volley, Mondiali: Italia qualificata alla Final Six

L’Italia è matematicamente qualificata alla Final Six del Mondiale di volley. La Nazionale del ct Blengini ha già conquistato il pass per Torino grazie ai risultati delle avversarie, in particolare grazie ai due set persi dalla Bulgaria contro gli Usa. L’Italia, anche se dovesse perdere sia stasera sia domani con l’Olanda, si qualificherebbe tre le due migliori seconde. Per chiudere il girone prima, basterà strappare due set alla Russia