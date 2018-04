Volo notturno del 118 in Piemonte: inaugurate 4 nuove aree attrezzate

LA NOVITÀ Gli spazi abilitati per l'elisoccorso salgono a venticinque

Gli elicotteri del 118 hanno quattro nuove aree attrezzate per il volo notturno: lunedì sera è stata inaugurata quella di Quincinetto, ultima apertura in un mese dopo Castelnuovo Scrivia (Alessandria), Corio Canavese e Galliate (Novara). Ad annunciarlo è la Regione, che gestisce il servizio attraverso il 118 piemontese: «In tutto sono stati attivati 97 siti per il volo notturno e si avvicina sempre di più l’obiettivo delle 100 aree sul territorio» si legge nel comunicato.

Le aree abilitate per il volo dell’elisoccorso sono 25 solo nella città metropolitana di Torino: Bobbio Pellice, Cafasse, Carmagnola, Castellamonte, Ciriè, Cumiana, Cuorgnè, Ivrea, Perosa Argentina, ospedale di Pinerolo, Rivarolo, Roletto, Sestriere, Susa, Torino Aeritalia, Torino Cto, Torrazza Piemonte, Torre Pellice, Usseglio, Volpiano, San Germano Chisone, Mazzè, Chivasso, Corio Canavese, Quincinetto.

In provincia di Alessandria, invece, sono 8 (Alessandria base, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Quattordio, Spigno Monferrato, Rocchetta Ligure, Tortona e Castelnuovo Scrivia) e 4 fra Novara e dintorni (Arona, Borgomanero, ospedale di Novara, Galliate).

«Nel 2017 sono state aree inaugurate 20 aree, per un servizio che in Piemonte è attivo dal novembre 2014. L’anno successivo ci sono stati 105 voli notturni, saliti a 146 nel 2016 e a 155 nel 2017». Il servizio è gestito dal 118 regionale, è coordinato dal dottor Roberto Vacca della Città della Salute e viene svolto dalla base operativa di Torino.

Da lì si estende per tutto il territorio piemontese ma si dedica particolare attenzione alle zone periferiche e montane del Piemonte, le più difficili da raggiungere. La media dei tempi di volo riesce ad attestarsi ovunque sui 20 minuti, che possono crescere in caso di avverse condizioni meteorologiche. Per il volo notturno sono previsti due piloti, cui si aggiungono un medico anestesista rianimatore ed un infermiere di area critica.