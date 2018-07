Volo Torino-Catania cancellato a un’ora dal decollo, esposto di Codacons contro Ryanair

Ci sono anche alcuni viaggiatori rimasti beffati dall’improvvisa decisione di Ryanair di annullare il volo Torino-Catania di ieri, con partenza da Caselle fissata per le 15.10 e cancellazione annunciata appena un’ora prima del decollo, tra i firmatari dell’esposto Codacons contro la compagnia low cost irlandese.

Sono state 132, complessivamente, le cancellazioni di voli seguite allo sciopero del personale navigante e il direttore marketing della compagnia, incredibilmente, ha annunciato che non concederà alcuna compensazione pecuniaria ai passeggeri. L’esposto dell’associazione dei consumatori è stato presentato in 28 procure, tra cui quella di Torino.

Secondo il Codacons, che ha diramato una nota, “il comportamento messo in atto da Ryanair viola in modo palese i regolamenti comunitari e le sentenze della giustizia europea e, in tal senso, si pone al di fuori dalla legge. Il Regolamento CE 261/2004 stabilisce infatti risarcimenti da 250 a 600 euro a passeggero in caso di ritardi superiori alle 3 ore o cancellazioni dei voli, un diritto che la Corte di Giustizia Europea ha stabilito si applichi anche in caso di sciopero del personale, non rientrando le agitazioni sindacali nelle circostanze ‘eccezionali’ per cui una compagnia aerea è esonerata dai risarcimenti”.

Codacons, inoltre, ha chiesto alla Polizia Postale italiana di oscurare la pagina web della compagnia Ryanair, in quanto fornisce informazioni sul foro legale competente che potrebbero indurre in errore i consumatori facendo loro credere che qualsiasi azione giudiziaria sia da intraprendere nel paese dove ha sede la compagnia.