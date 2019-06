I volontari chiedono la vigilanza contro i vandali e i lanci di sassi

Lanci di bottiglie di vetro, sassaiole contro le auto, dispetti in quantità industriale e furti. Sono le giornate nere dei volontari Enpa che sono tornati a scrivere al Comune di Torino chiedendo una nuova vigilanza contro i raid dei vicini di casa del campo nomadi. Tra le due fazioni, insomma, non scorre buon sangue. Un problema che negli ultimi anni si è abbattuto come un fulmine a ciel sereno anche sui volontari della struttura. In tanti, dopo ripetute minacce e denunce alle forze dell’ordine, hanno deciso di mollare.

Lasciando l’Enpa con poco personale. E con tutte le difficoltà del caso. Trovarne, infatti, di nuovi è diventato sempre più difficile. «Quando vengono qui a trovarci – racconta Ornella Vercelli della sezione Enpa torinese – e si accorgono di che aria tira puntualmente si tirano indietro. E per noi, in questo stato di cose, è complicato andare avanti. I volontari si sono praticamente dimezzati e le nuove leve non si sentono protette dalle istituzioni».

Ecco perchè nei giorni scorsi è partita una nuova lettera indirizzata al prefetto, alla sindaca e agli uffici competenti di Palazzo Civico. Dopo le lettere i residenti del vicino campo rom hanno ulteriormente disturbato con il loro agire i volontari, dipendenti e l’utenza, oltre a creare disagi all’ordine e alla sicurezza pubblica. «Nella settimana del 6 Maggio – raccontano da Enpa – hanno rotto un tubo dell’acqua che si trovava vicino al campo allagando la zona e togliendo acqua al canile, per cui i dipendenti non potevano pulire i box, i cani erano senza acqua e non si potevano svolgere tutte le attività quotidiane inerenti la pulizia».

«Una lettera a cui non ci è stata ancora data una risposta» puntualizzano ancora i volontari che nelle ultime settimane hanno avuto il loro bel da fare per tenere a bada i vicini di casa. . «Ormai la sera – conclude Vercelli – veniamo scortati fuori. Ci sentiamo nuovamente abbandonati e chiediamo che sia ripristinato il cancello, vandalizzato, e che sia migliorato l’impianto di illuminazione della via».