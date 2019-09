Volontari precettati

Chissà che per le amministrazioni, alla fin fine, il reddito di cittadinanza non si riveli un affare… Un pensiero che mi coglie adesso che il Comune di Torino si appresta a quella che era la seconda parte del piano con cui Di Maio e soci avevano «abolito la povertà», ossia inserire in contesti sociali e di pubblica utilità tutti i beneficiari del sussidio, grande o piccolo che sia (e in effetti è stato dimostrato che è spesso decisamente inferiore a quanto sostenuto sempre dagli ottimisti di cui sopra). Si tratta di otto ore settimanali (in realtà in abbinamento all’impegno a trovare una occupazione, ragione per cui esistono i navigator, ma questa è un’altra storia) per cui un disoccupato può prestare la propria opera nelle anagrafi, nel settore del verde pubblico, dando decisamente una bella mano al normalmente scarso personale degli uffici comunali. Mi ricorda un po’ la storia del servizio civile, alternativo a quello di leva, per cui con una misera diaria pagata dal ministero enti e associazioni potevano contare su un ricambio quasi inesauribile di personale, peraltro spesso molto motivato. Una autentica manna dal cielo. Ma va da sé che i volontari, oggi, sono molti meno, dal momento che la cartolina precetto non esiste più e quindi si riduce il numero di chi cerca una alternativa a caserma e divisa. Sarà per quello che periodicamente torna l’idea peregrina di renderlo obbligatorio. Perché con certe soluzioni, ammettiamolo, lo Stato il sussidio finisce per darlo a se stesso. O per pagarcisi dei badanti…