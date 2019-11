I volontari puliscono ponte Mosca per allontanare il bivacco e i rifiuti

Armati di ramazze, sacchi e pinze, hanno rimosso le bottiglie abbandonate tra i piloni del ponte Mosca e lungo la passeggiata della Dora. Domenica di passione per i volontari del comitato Arqa che hanno ripulito l’area del ponte Mosca e della passerella del Carbone. Con loro sono scesi in campo anche il Tavolo di Progettazione civica e i condomini dei civici 12 e 14 di corso Giulio Cesare, che per primi avevano lanciato l’allarme sulle condizioni del quartiere Aurora. «E’ stata una giornata molto intensa – hanno commentato gli autori della manifestazione – e come al solito, anche grazie all’aiuto di Brico Center, l’iniziativa è stata un successo». A guidare il gruppo il presidentissimo Vitto Taus, che non si ferma mai nonostante l’età, e il consigliere Giovanni Sepede.

Con l’evento “plogging” i partecipanti hanno dimostrato di tener molto sia all’ambiente sia alla loro salute. Sfidando anche le cattive condizioni metereologiche. Un progetto che, verosimilmente, sarà replicato anche nelle prossime settimane. Già sabato prossimo, per esempio, Arqa tornerà in strada per abbellire Arquino, l’alberello di Natale del quartiere. A partire dalle 15 i volontari si ritroveranno al brico per creare gli addobbi usando materiale riciclato trovato sulle sponde della Dora. «Lo hanno fatto per il bene di Aurora – rincara anche la consigliera della Sette di Fdi, Patrizia Alessi – ma secondo me queste cose possono servire solo per dimostrare alla Città che esiste un problema. Poi tocca alle istituzioni intervenire».