I volontari puliscono il Valentino. Ma la storica sede resta in bilico

A rischio la postazione dei salesiani del parco: nel 2020 partono i lavori per la struttura del Politecnico

Continuano le attività di Spazio Anch’io, la postazione dei salesiani del parco del Valentino che coinvolge, tutti i pomeriggi, i ragazzi più fragili della società in attività di vario tipo. Il progetto, che vive con successo da 13 anni, dovrà forse fare i conti, nel 2020, con i lavori per la realizzazione del nuovo campus del Politecnico.

Nel frattempo però proseguono le attività di cura e pulizia degli spazi pubblici. In uno degli ultimi pomeriggi di dicembre, passeggiando per il Valentino si potevano incrociare i ragazzi, armati di scopa e paletta.

«Tanti passano di qui, soprattutto la sera – racconta Matteo Aigotti, tra i promotori delle attività – e lasciano in giro di tutto. Noi periodicamente puliamo». Nella giornata di ieri, Aigotti ha presentato alla sindaca un progetto in cui sono indicati possibili luoghi alternativi per Spazio Anch’io.