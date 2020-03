«Volontari sempre in prima fila: Salvateci da questa epidemia»

I commercianti in campo contro l’emergenza

Prosegue la raccolta fondi organizzata da CronacaQui e dalla Fondazione Quarto Potere a sostegno di donne e uomini del 118. Ecco l’Iban per le donazioni: IT 97 T 02008 01046 000104014816.

E prosegue l’attività in prima linea di altri eroi silenziosi, uomini e donne che quotidianamente vanno a lavorare a Torino portando avanti la propria attività al servizio di tutti. Ecco le loro testimonianze.

Daniela Mattio TINTORIA CROCETTA

Daniela Mattio, titolare della Tintoria Crocetta di corso Alcide De Gasperi, sa bene cosa significa un’emergenza sanitaria come questa. Tant’è che appena nota la foto dell’ambulanza in prima pagina, apre il quotidiano e legge. «Io e mio marito – racconta – facciamo volontariato per la croce verde di Torino da vent’anni, tutti i sabati. Dunque capisco cosa sta provando il personale dei nostri presidi».

Anna Paparella EDICOLANTE

«Per ciò che stanno facendo, medici e infermieri meritano una medaglia al valore». Ne è convinta Anna Paparella, titolare dell’edicola di corso Monte Cucco. La donna raccoglie il nostro appello.

Antonio Simone TECNICO

«Plaudo al personale dei nostri ospedali, che è in difficoltà perché sta pagando i tagli alla sanità fatti negli anni», così Antonio Simone di iRiparo, store di riparazione cellulari e tablet di corso Francia.

Davide Guiotto AMBULANTE

È sempre operativo Davide Guiotto, dal suo banco di pasta fresca al mercato di corso Racconigi. Ma si preoccupa giustamente per la salute dei nostri medici e infermieri. «Per salvarci dall’epidemia stanno rischiando grosso. Non li invidio di certo».

Ettore De Martini TORREFAZIONE

Una tradizione nata nel ’30. E un figlio che oggi lavora a Brooklyn. De Martini è un

must in fatto di cioccolato. «Ti regalo un cioccolatino, è un antivirus». Scherza per sdrammatizzare Ettore De Martini, dietro al bancone della sua torrefazione di corso Francia. Poi torna serio quando parla del lavoro del nostro personale sanitario. «Non va dimenticato il contributo dei volontari».

Simone Nicola ELETTRICISTA

Sciarpa della Juve a mo’ di mascherina per Simone Nicola, elettricista di Hi.Tec Impianti, via Fratelli Carle. «Spesso sono oberato di lavoro, ma immagino che adesso dottori e infermieri lo siano molto più di me. Faccio loro un “in bocca al lupo”».

Enrico Villois AMBULANTE

Originario di Carmagnola, il giovane Enrico Villois vende formaggi al mercato di corso Racconigi e ha raccolto il nostro appello contro l’emergenza virus. «La situazione è grave. Ma confido nella bravura del nostro personale sanitario».