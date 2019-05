Volontari sulle ambulanze pagati in nero. Arriva la Finanza, maximulta al presidente

I volontari non erano in realtà tali, ma erano lavoratori in nero che prestavano servizio sulle autoambulanze. Dei dipendenti fantasma su cui l’associazione avrebbe lucrato non poco.

La compagnia di Susa della guardia di finanza ha ricostruito un quadro di violazioni amministrative e di evasione, stangando il presidente con una sanzione di oltre 200mila euro. A finire sotto la lente di ingrandimento dei finanzieri è stata la Croce Bianca Valsusina, con sede operativa in piazza Stellina 6 a San Giuliano di Susa. Ed è proprio lì che è iniziata la vicenda, nella primavera del 2017. Tutto nasce infatti da un servizio della trasmissione televisiva di Rai 2 “Nemo – Nessuno escluso”. La giornalista Chiara Daina si finge in cerca di lavoro e si reca alla sede operativa della Croce Bianca Valsusina, prendendo informazioni dai presunti volontari che incontra e che le parlano di compensi di 30 euro al giorno senza busta paga: «Una parte in buoni pasto e l’altra in contanti». La giornalista, senza rivelare la sua identità, incontra anche una dirigente per chiedere conferma di ciò e intervista una ex lavoratrice.

I finanzieri hanno quindi dato il la a delle indagini su questa presunta onlus, scartabellando i documenti degli ultimi anni e facendo emergere un quadro già dipinto dalla trasmissione televisiva: di volontariato in quell’associazione dedicata alla Pubblica assistenza e al Soccorso ce n’era proprio ben poco.

Chi prestava servizio sulle autoambulanze, o svolgeva altri servizi sanitari, era di fatto un lavoratore pagato in nero, quindi non godeva di alcuna tutela assicurativa e previdenziale, prevista dalla legge. I finanzieri hanno riscontrato vere e proprie attività lucrative, che non erano in sintonia con le finalità di carattere sociale che dovrebbe avere un ente simile.

Dal 2013 sino a pochi mesi fa, sono state ricostruite diverse violazioni delle nome che regolano il settore no-profit ed è stata constatata l’elargizione di impropri rimborsi spese per oltre un milione di euro, assegnati a 32 volontari che di fatto erano dipendenti fantasma. Per questa ragione al presidente dell’associazione valsusina sono state notificate diverse sanzioni per un totale di 214mila euro. “CronacaQui” ha provato a contattarlo telefonicamente per riportare la versione della Croce Bianca, ma non era in sede.