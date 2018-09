Volontario della protezione civile preso a pugni in faccia durante la festa di San Vittorio

Lo ha preso a pugni in faccia spedendolo dritto dritto in ospedale. E’ accaduto sabato scorso nel parco della Certosa di Feletto, durante i festeggiamenti per San Vittorio. La vittima dell’aggressione è un giovane volontario della protezione civile.

AGGRESSORE IDENTIFICATO DAI VIGILI

Ad aggredirlo sarebbe stato un ragazzo minorenne del posto, visibilmente ubriaco, che, a quanto pare, sarebbe già stato identificato dalla locale polizia municipale. Gli agenti erano intervenuti, insieme al volontario (un 19enne residente in zona) e ad un suo collega, nell’area discoteca dove era stata segnalata una accesa discussione tra ragazzini.

VOLONTARIO MEDICATO AL PRONTO SOCCORSO

Per tutta risposta il giovane è stato colpito più volte al viso dal minorenne che poi si è dato alla fuga. La vittima dell’aggressione, immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ospedale a Cuorgné, dove è stata medicata e dimessa. Guarirà in pochi giorni.