Volpe di Carta – Abiti, colorie scherzi… E’ arrivato Carnevale

Se è vero che il Natale è passato da poco e i bambini si stanno ancora divertendo con i giocattoli che hanno ricevuto e provenienti da La Volpe di Carta, la cartoleria di via San Bernardino 2 bis in Borgo San Paolo a Torino, è già giunto il momento di voltare pagina e pensare al carnevale. Sì perché, in questo interessante negozio aperto neanche un anno fa, le idee non mancano di sicuro.

«Ci siamo già attrezzati per la festa più colorata di tutte – racconta Rosanna, la titolare – da noi si possono trovare tante varietà di accessori: dai costumi, agli scherzi, alle parrucche, ai coriandoli e le stelle filanti. Insomma, c’è tutto ciò che serve per organizzarsi al meglio».

Ma non solo, a breve sarà anche San Valentino e, allora, perché non sbizzarrirsi tra una montagna di gadget dedicati all’amore: «Come cuscini, peluche, tazze». Ma, sentimenti a parte, La Volpe di Carta affiliata al marchio “Cartolerie d’Autore”, non dimentichiamolo, è soprattutto una cartoleria aperta già dalle 7,30 del mattino per dare la possibilità agli studenti delle vicine scuole elementari e medie di arrivare in classe con il giusto necessario.

«Abbiamo tutte le marche, dalle più costose alle più economiche e quindi, Pilot, Bic, Giotto. Non mancano tutti i tipi di quaderni e zaini, e se in casa non c’è il prodotto richiesto lo possiamo ordinare». I prezzi sono competitivi spesso accompagnati da promozioni varie. «A tal proposito – conclude Rosanna – stiamo pensando a una formula tipo tessera a punti per andare incontro alle esigenze delle famiglie».

La Volpe di Carta è in grado di fare fotocopie, fax, rilegature. Intensa l’attività social su facebook.

Indirizzi: via San Bernardino 2, Toino

Telefono: 011.6882021

Orario: 7,30-12,30; 15,30-19,30 (chiuso la domenica)