I vigili urbani lo hanno sorpreso in località Verdina

Il Comune sta installando fototrappole per mettere in sicurezza l'area

Dovrà pagare una multa da 3.500 euro, un uomo beccato dagli agenti della polizia municipale di Volpiano mentre scaricava rifiuti edili in un prato in località Verdina. E’ stato anche denunciato per abbandono di rifiuti e dovrà smaltire a proprie spese la spazzatura sversata.

Il Comune di Volpiano sta provvedendo a installare delle fototrappole per monitorare l’area, dove più volte sono stati scaricati illecitamente rifiuti.