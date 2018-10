Volpiano, cavallo scappa da una cascina: salvato dai carabinieri all’ingresso della A5 [FOTO]

Era pronto a immettersi sull’autostrada. I carabinieri, intervenuti dopo le numerose segnalazioni degli automobilisti, l’hanno trovato lì, nei pressi dell’ingresso dell’A5 Torino-Aosta.

Protagonista della vicenda, un cavallo marrone, scappato questa mattina, intorno alle 8:30, da una cascina di Volpiano ubicata non lontano dalla Circonvallazione. Panico e sorpresa in strada: in tanti si sono affrettati a chiamare il 112 per segnalare il bizzarro avvistamento.

Sul posto sono giunti i militari della compagnia di Chivasso e gli agenti della polizia stradale di Torino che hanno salvato il cavallo. L’animale è stato accompagnato nel vicino deposito della Ativa e poi riconsegnato al proprietario.