Volpiano, incendio all’Amiat nella notte: “Non uscite di casa” [LE FOTO]

Paura nella notte a Volpiano, nel Torinese. Un incendio si è sviluppato nella zona esterna dell’impianto Amiat Tbd, in via Brandizzo, generando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Ad andare in fiamme i rifiuti conosciuti con l’acronimo ‘raee’ (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) come televisioni, frigoriferi e monitor. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco. Intanto è allarme inquinamento con i sindaci dei comuni limitrofi, come quello di San Benigno Canavese, che invitano i residenti a non uscire di casa e a non aprire le finestre.