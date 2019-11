Volpiano non è Platì

La ferita, qui in Canavese, è sempre più profonda. Come il senso di frustrazione per l’ennesimo blitz contro la ‘ndrangheta che in qualche modo sfregia l’immagine di comuni come Volpiano, San Giusto, Feletto, Cuorgnè. E conferma l’impressione che questa infezione sociale sia talmente radicata da non avere alcun antidoto. Un male antico cominciato quando queste terre divennero aree di confino per i mafiosi. Quando il carcere duro o il 41bis erano ancora di là da venire e l’unica cura, decise lo Stato, era estirpare l’erba grama e mandarla su, il più lontano possibile, nel Piemonte agricolo che si affaccia verso le montagne. Ora quella che pareva una cura è diventata una sorta di maledizione. I nomi di chi ha avvelenato le acque della socialità sono i soliti: Agresta, Barbaro, Basile, Catanzariti. E l’accusa è sempre la stessa: traffico internazionale di stupefacenti. Al punto da trasformare questo territorio nella base operativa di una holding criminale capace di importare cocaina ed eroina dal Sud America per conquistare i mercati europei. Ma la gente di qui non ci sta a veder considerata casa propria con terra di conquista dei mafiosi. E per assurdo la buona notizia – perché di questo si tratta – degli arresti e dei sequestri di droga, diventa una croce che segna un po’ tutti. «Non siamo la Platì del Nord Italia – dice il sindaco di Volpiano, Emanuele De Zuanne -, qui lo Stato è forte e la gente lavora onestamente. La droga la conosciamo perché ne leggiamo sui giornali. Ci costituiamo parte civile ai processi anche perché abbiamo il dovere di chiedere i danni di immagine per quello che tocca subire ai nostri concittadini».

