Prima volta di Muti sul podio del Teatro Regio di Torino

Grande attesa a Torino per una “prima volta” d’autore. Il maestro Riccardo Muti salirà, infatti, per la prima volta, appunto, sul “podio” del Teatro Regio e lo farà a febbraio, per dirigere l’Orchestra ed il Coro in occasione della grande edizione di “Così fan tutte” del 2018, coprodotta dal Teatro San Carlo di Napoli e dal Wiener Staatsoper, con la regia di Chiara Muti. L’annuncio della presenza del grande maestro nella città della Mole è stato dato dal commissario e dal sovrintendente dell’ente, Rosanna Purchia e Sebastian Schwarz.

IL 23 NOSEDA DIRIGE IL CONCERTO DI NATALE

Ma non è finita qui. Sì, perché si segnala anche il ritorno sul podio del Regio di Gianandrea Noseda per il Concerto di Natale, in streaming e gratuito (23 dicembre alle 18) e poi, ancora, quello di Donato Renzetti Daniel per il Concerto di Fine Anno e, infine, di Daniel Oren che inaugurerà il 2021 con “La Boheme” con la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi.

PREVISTE CINQUE RECITE

Per quanto concerne l’opera “Cosi’ fan tutte” diretta dal maestro Muti, il Massimo di Torino ha prefigurato tre scenari a seconda della situazione legata all’emergenza Covid, nel caso di capienza totale possibile, capienza limitata o del tutto negata. Sono in ogni caso previste 5 recite.