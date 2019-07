Volvera, minaccia di morte la moglie e ferisce anche un carabiniere: arrestato

La lite, nata nell'appartamento della donna, è proseguita in strada: 41enne in manette

I due sono in via di separazione

Non si è calmato neppure quando sono arrivati i carabinieri. Un 41enne, di nazionalità cubana, si è scagliato contro i militari intervenuti per sedare la lite con la moglie, da cui è in via di separazione. Una lite che, nata nell’abitazione della donna a Volvera, è proseguita in strada tra minacce di morte e oggetti lanciati dall’uomo contro la stessa.

Il marito, dopo la fuga della compagna, si è calato dal balcone e l’ha inseguita in strada, arrivando a ferire anche un carabiniere. In due hanno provato a bloccarlo, ma nel corso della colluttazione un militare ha riportato ferite e contusioni alla gamba e al ginocchio: la prognosi è di 15 giorni.

L’energumeno è stato alla fine tratto agli arresti con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato condotto in carcere. Era stata la moglie a invocare l’aiuto dei militari, preoccupata per il tono che stava prendendo l’accesa discussione con il marito.