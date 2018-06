Vomitevole sarà lei, monsieur Macron

La chiusura dei porti sarà pure contraria al diritto internazionale, ma questo è un diritto diverso dagli altri perché manca un’autorità che lo applichi.

Chi lo viola deve solo saper resistere alle reazioni altrui. L’Australia lo fece, contro il “boat people” asiatico, tutto il mondo si scandalizzò, ma nessuno mosse un dito.

Poi c’è la “legge del mare” che obbliga tutti a salvare chi è in pericolo e sbarcarlo nel porto più vicino, purché “sicuro”. Ora, a parte che i migranti non sono naufraghi, ma gente che si mette in pericolo apposta, stipandosi su gommoni e contando sul trasbordo appena fuori dalle acque territoriali, cosa vuol dire porto sicuro? Uno in cui poter sbarcare senza pericoli?