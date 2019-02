Una voragine si apre in strada. Traffico in tilt e palazzi a secco

Traffico in tilt, ieri mattina, per una voragine che si è aperta nell’asfalto di via Torino, a pochi metri dal palazzo municipale. Il guaio è stato segnalato poco prima delle 11, quando un mare d’acqua si è riversato sulla carreggiata mettendo in allarme alcuni automobilisti di passaggio. Subito sono stati allertati i vigili urbani che, dopo essere intervenuti per mettere in sicurezza la strada e regolare la viabilità, hanno chiamato i tecnici comunali e quelli della Smat per effettuare le riparazioni del caso. All’origine del cedimento, un guasto a una tubazione della rete idrica forse dovuto all’usura o alle temperature rigide di questi giorni.

Fortunatamente, nonostante la strada sia una delle più trafficate della città, nessun mezzo o pedone è rimasto coinvolto nel cedimento. Notevoli, però, i problemi legati al traffico: per permettere i lavori di ripristino della tubazione è stato infatti necessario transennare la porzione di strada imponendo il senso unico alternato per buona parte della mattinata e del primo pomeriggio. L’evento segue di pochi giorni quanto accaduto mercoledì scorso a Venaria, dove una grande voragine si è aperta nel centralissimo viale Buridani. Anche in quel caso il cedimento è stato causato da una perdita a una tubatura che ha poco a poco ha eroso il sottosuolo fino a provocare un cratere profondo alcuni metri. Non è comunque la prima volta che a Nichelino accadono fatti simili. Lo scorso aprile, in via dei Martiri, una grossa perdita d’acqua aveva interessato il tratto compreso tra via Antonelli e via Faenza, lasciando a secco molte famiglie e negozi della zona obbligando la polizia municipale a chiudere la strada per permettere alla Smat di riparare i danni.