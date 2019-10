Voto a 16 anni? C’è il trucco…

La stavo aspettando al varco: l’idea di dare il diritto di voto ai sedicenni. Periodicamente salta fuori, senza una ragione particolare, ma questa volta era facile prevedere che qualcuno avrebbe rispolverato la proposta: troppi ragazzi nelle strade, nelle piazze per non farsi prendere dalla tentazione di blandirli e consegnare a tutti loro un “ruolo” attivo nel funzionamento della macchina del Paese. Stavolta è toccato all’ex premier Enrico Letta avanzarla, ma in passato ci avevano messo la firma anche Matteo Salvini e i socialisti di Nencini. E va da sé che la cosa è piaciuta a tutti (tranne a Mario Monti, ma si sa che lui è un tecnico), dal Pd a Di Maio alle opposizioni e via elencando. Attenzione però che Letta lo dice chiaramente: per i giovani c’è un problema di «sotto-rappresentazione». Che vuol dire? Che nessuno li rappresenta a sufficienza nelle istituzioni. E questa non è una gran scoperta. Ma così, soprattutto con questo entusiastico coro di sì e si vedrà poi come andrà a finire, è la confessione chiarissima: nessuno di noi vi rappresenta, noi siamo qui perché eletti da gente che non pensa come voi, cari ragazzi, probabilmente neppure pensa a voi. Anche perché parliamo di un bacino di circa un milione di elettori, il 2 per cento del totale. Troppo poco per cambiare gli equilibri. E per il sistema Paese è certo più facile dare il diritto di voto che ascoltare sul serio i ragazzi o rispondere alle loro domande… Cosa succederebbe, però, se abbassassimo l’età per l’eleggibilità, al momento fissata a 21 anni? Ecco, questo è uno scenario che mi piacerebbe vedere.