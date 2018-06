Voucher scuola: proteste a Torino davanti agli uffici della Regione

Più di duecento persone sono rimaste, per ore, in attesa, in piazza Castello per ottenere le credenziali di accesso per attivare la procedura on line

Proteste questa mattina a Torino in piazza Castello sotto la sede della Regione Piemonte di fronte all’Urp (ufficio relazioni con il pubblico), dove più di duecento persone sono rimaste per ore in attesa di ottenere le credenziali di accesso al Voucher scuola. Per regolare gli accessi è stato istituita la distribuzione di numeri – cento in tutto – che però sono stati rapidamente esauriti.

“C’E’ TROPPO DA ASPETTARE”

“C’è troppo da aspettare”, hanno spiegato i presenti sottolineando che “alcuni hanno perso il posto perché si erano allontanato un paio di minuti alla ricerca di un po’ d’acqua e non c’erano quando è arrivata la chiamata. E oggi è l’ultimo giorno utile”. L’attesa, secondo quanto è stato spiegato, serviva a ottenere le credenziali di accesso (fra cui il cosiddetto “pin”) per attivare la procedura on line verso l’ottenimento dei Voucher.

LA SOLIDARIETA’ DEI NO TAV

I presenti hanno ottenuto la solidarietà degli attivisti No Tav che nelle stesse ore, in piazza Castello, avevano dato vita a una manifestazione contro la ferrovia ad alta velocità Torino-Lione. Tra loro c’era anche Francesca Frediani, consigliere regionale M5S in Piemonte, che ha parlato di “situazione inaccettabile”.

“PROCEDURA CON NUMEROSI DISSERVIZI”

“Secondo quanto denunciato dai presenti – riferisce Frediani – la procedura on line presenta numerose disservizi e molte famiglie sono obbligate a rivolgersi allo sportello. Le code cominciano la mattina presto ma il numero di accrediti giornalieri varia ogni giorno. Le famiglie, anche con bambini piccoli al seguito, sono costrette ad accodarsi fra spintoni e urla senza avere alcuna certezza di ottenere le credenziali. C’è chi è obbligato a tornare ogni mattina nella speranza di accedere agli uffici ma la situazione è cosi’ anarchica e confusa che non c’e’ alcuna garanzia di buona riuscita. E questa spiacevolissima circostanza si ripete ogni anno”.

L’APPELLO ALLA REGIONE PER PROROGARE I TERMINI

“Chiediamo urgentemente alla Regione Piemonte – conclude – di prorogare i termini per presentare la domanda e di potenziare il servizio, anche per poter fornire adeguata assistenza a coloro che non sono riusciti a completare la procedura online”.