Vuole rivedere le sorelle divise dalle adozioni: “Vorrei riunire la mia famiglia”. Donne in Corte d’Appello

“Vorrei riunire la mia famiglia”. Queste le parole di Pierluigi, 42 anni, adottato da piccolo da genitori piemontesi, che vuole avere notizie delle due sorelle date in adozione, decenni fa come lui, a due famiglie diverse. La Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo, assistito dagli avvocati Filippo Ferlisi ed Elena Cavaglià, e ora i giudici della Corte d’Appello sentiranno in audizione protetta le due donne e chiederanno loro se hanno intenzione di conoscere il fratello.

“SE NON VORRANNO VEDERMI, ACCETTERO’ LA LORO DECISIONE”

“Se non vorranno vedermi, chiuderò un capitolo”, spiega Pierluigi. “Quando sono stato adottato, avevo cinque anni. Non ricordo nulla. E’ stata mia madre adottiva a parlarmi di loro e ad accompagnarmi in questa ricerca. Non mi è mai mancato nulla. Però voglio scoprire da dove vengo, le mie radici. La legge deve darci la possibilità di scegliere: se poi le mie sorelle non vorranno incontrarmi, accetterò la loro decisione”.

“IN QUESTA CAUSA NON C’E’ CHI VINCE NE’ CHI PERDE”

L’avvocato Ferlisi commenta: “in questa causa non c’è chi vince e chi perde, non c’è un inizio e una fine. E’ una causa particolare, dove centrale è l’aspetto umano”.