Vuole viaggiare sicura sui mezzi pubblici e s’incatena l’astuccio

Di questi tempi la prudenza non è mai troppa e può capitare di prendere delle precauzioni particolari quando si viaggia sui mezzi pubblici. Soprattutto per un ragazza che viaggia da sola, è normale essere prudenti.

L’accorgimento studiato da questa giovane donna, però, è davvero originale. Per essere sicura che qualcuno non riesca a sfilarle via l’astuccio dove sono custoditi i suoi preziosi, la ragazza si dota di catena e…si barda, neanche fosse una moto.

Con questo particolare sistema antifurto sì che la biondina può dormire sonni tranquilli e viaggiare in tutta serenità. Certo, l’unico inconveniente è quello di essere un po’ incatenata nei movimenti ma…pazienza!