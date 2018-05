Wad Abbigliamento – «Scegliamo il meglio per il tuo stile»

In dodici anni di vita ha cambiato alcune sedi, puntando sempre sulla visibilità garantita dai centri commerciali, e adesso ha la sua casa a “I Portici di Venaria” in via Leonardo da Vinci 50, ma la qualità di Wad Abbigliamento è rimasta sempre la stessa, perché uguali sono anche le teste pensanti, quelle della famiglia Casale.

Il negozio infatti è stato aperto dai genitori, adesso il timone è nelle mani dei due figli Valeria e Davide che assieme decidono allestimenti e acquisti con un’attenzione assoluta per quelle che sono le ultime tendenze della moda femminile e maschile. I migliori marchi sul mercato, un occhio attento all’abbigliamento casual e informale ma anche a quello per le occasioni più importanti, con taglie che vanno da quelle più magre sino alla 52. Classico e moderno che viaggiano a braccetto sugli scaffali di Wad, con capi e accessori per il tempo libero e per vestire con la massima praticità, ma anche con eleganza informale:

«Vogliamo che i clienti si sentano sempre a loro agio con i nostri capi e per questo la selezione sia delle nuove proposte sia del catalogo più in generale è frutto di un’accurata ricerca sul mercato. I risultati che abbiamo ottenuto in questi anni ci dicono che è la strada giusta».

Wad Abbigliamento apre tutti i giorni con orario 8.30-13, 15.30-19.30.