Wake Up festival, annullato il concerto di Gigi D’Agostino

Niente esibizione in serata per il mitico dj anni 90. Confermati gli altri appuntamenti

Avrebbe dovuto esibirsi, in serata, nell’ambito del Wake Up festival, ma l’attesa esibizione di Gigi D’Agostino, mitico dj anni 90, è stata annullata come recita un comunicato dell’organizzazione.

“Il signor Luigino Celestino Di Agostino ci ha comunicato, senza alcun giustificato motivo, di non volersi esibire sul palco del Wake Up festival nella serata di questo sabato 15 settembre, nonostante fino alle ore 15.00, l’esibizione fosse ancora confermata su diversi suoi canali ufficiali. Per non deludere le migliaia di fan che hanno acquistato il biglietto, nelle ultime ore abbiamo provato a capire e a trovare una soluzione soddisfacendo le ulteriori richieste extracontrattuali. Visto che l’evento vedeva come protagonista il suddetto signore per un set di 4 ore, ed avendo lui stesso annullato anche l’esibizione del signor Luca Martire, l’organizzazione ha deciso annullare l’intero show. Siamo costernati dal modo in cui sono andate le cose. Un evento che ci accompagnava dalla prima edizione e che credevamo avrebbe seguito la nostra crescita nel futuro”.

Confermati invece gli altri appuntamenti: “Ma noi come sempre non ci fermiamo, sabato 15 settembre alle ore 15.00 ci vediamo per l’evento con Massimo Cotto e l’ospite Federica Carta. Per i live serali Mondovicino Arena riaprirà Sabato 22 Settembre con il Super concerto di Riki, Irama, Mr. Rain e Fasma e l’energico dj set di Gabri Ponte e Edmmaro. Sabato 29 Settembre chiuderemo con lo show internazionale di Dimitri Vegas&Like Mike e di molti altri ospiti che ci faranno divertire tutta la notte. Entro la giornata di domani comunicheremo le modalità di rimborso”.