Walter Ceresa lascia Gtt e promette: «Annullati tutti i 260 licenziamenti»

Finisce oggi il percorso di Walter Ceresa alla guida di Gtt. Alle nove e mezza di questa mattina è stata convocata l’assemblea che nominerà il nuovo numero uno dell’azienda di trasporto pubblico locale. A sedere sulla sedia di presidente, dicono i ben informati, ora toccherà a Paolo Golzio. Giovanni Foti ricoprirà invece il ruolo di amministratore delegato e ritornerà anche il nome di Silvia Cornaglia, già membro del consiglio di amministrazione. E arriva alla vigilia della sua uscita di scena l’ultimo importante annuncio di Ceresa: sono formalmente annullati i 260 licenziamenti previsti all’interno dell’azienda. Accordo raggiunto anche con le organizzazioni sindacali che, ad eccezione delle Usb, revocheranno lo sciopero dei mezzi pubblici previsto per il 21 settembre. «Si può avere l’impressione che io voglia uscire in bellezza, ma non è così. Vivevo questa situazione con un’estrema sofferenza e non potevo dire nulla prima di essere certo di quel che potevamo fare» ha aggiunto l’ormai ex amministratore unico del gruppo.

