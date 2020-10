WALTER ROLFO: «Le mie 100 ore di magia in streaming»

«Abbiamo lottato fino alla fine: in questi mesi di lavoro abbiamo superato il possibile e l’impossibile, ma contro l’illegale non possiamo nulla»: con queste parole, un mix di ironia e consapevolezza, Walter Rolfo, Presidente di Masters of Magic, ha annunciato l’annullamento del più grande convegno di magia del mondo previsto a Torino nei prossimi giorni, reso inevitabile dal nuovo decreto anti-Covid. Un annullamento che è però l’occasione per un immediato rilancio: Rolfo infatti non si arrende e in tempi record ha già organizzato un nuovo evento, #magicneverstops, 100 ore di magia in diretta a partire dalla mezzanotte di giovedì 22. «Siccome crediamo che nulla sia impossibile, abbiamo deciso di inventare un nuovo progetto: sarà tutto gratuito e in streaming, io resterò sveglio per tutte le 100 ore collegandomi con maghi da tutto il mondo, dagli Usa alla Corea, e visitando nel contempo anche le bellezze del Piemonte, per mostrare vari angoli della regione al pubblico internazionale che sarà collegato».

