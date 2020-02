Wastelanders: ad aprile il più grande aggiornamento per Fallout 76!

Wastelanders, il più grande aggiornamento gratuito per Fallout 76 dall’uscita del gioco, arriverà il 7 aprile 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Quando Wastelanders uscirà il 7 aprile, Fallout 76 sarà disponibile su Steam per la prima volta. Personaggi non giocanti interamente doppiati portano nuova vita in Appalachia mentre i giocatori affrontano una nuova missione principale, stringono alleanze e gestiscono la propria reputazione con le fazioni in lotta e scoprono la verità che si nasconde tra le montagne.

Tra le modifiche principali di Wastelanders si segnalano:

Nuova missione principale e missione originale rivisitata – Svela i segreti della Virginia Occidentale affrontando una missione nuova di zecca e gioca alla missione originale rivisitata, con gli amici o in solitaria, che ha inizio dal momento in cui lasci il Vault 76. Giocatori nuovi e veterani affronteranno nuove missioni, esploreranno nuovi luoghi e combatteranno (o collaboreranno) con le nuove persone finalmente tornate in Appalachia.

PNG umani – Aiuta o tradisci i nuovi abitanti che si sono insediati per ricostruire e scopri l’Appalachia attraverso i loro occhi.

Nuove creature ed equipaggiamento – Abbatti nuove creature mutanti apparse di recente nella regione e ottieni le armi e le armature migliori.

Scelte e reputazione – Cambia il destino di chi incontrerai grazie alle scelte di dialogo. Le tue decisioni influenzeranno i tuoi rapporti con ogni fazione attraverso un nuovo sistema di reputazione.

Gli attuali giocatori di Fallout 76 non dovranno acquistare contenuti aggiuntivi per giocare a Wastelanders il giorno dell’uscita. Questo aggiornamento è completamente gratuito per i possessori di Fallout 76.