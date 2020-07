Watch Dogs: Legion uscirà il 29 ottobre!

Ubisoft ha annunciato che Watch Dogs: Legion sarà disponibile dal 29 ottobre 2020 per Xbox One, PlayStation 4, Stadia e Windows PC su Epic Games e Uplay. Il gioco sarà incluso anche in UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Inoltre, Watch Dogs: Legion uscirà anche per Xbox Series X e PlayStation 5 al lancio delle nuove console.

Watch Dogs: Legion introduce un concetto di nuova generazione, soprannominato “Gioca con chi vuoi”, un’importante innovazione in termini di gameplay che consente ai giocatori di scegliere il proprio gruppo di membri della resistenza tra tutti i cittadini di Londra. Infatti, ogni singolo abitante nello scenario liberamente esplorabile potrà essere reclutato e utilizzato nel gioco, e ovviamente ognuno avrà una propria storia, personalità e serie di abilità. Watch Dogs: Legion supporterà anche il raytracing DirectX con accelerazione hardware su Xbox Series X e avrà un supporto completo al ray-tracing sui PC dotati di Nvidia RTX, che andranno a offrire riflessi ray-tracing in tempo reale nelle strade di Londra. Acquistando Watch Dogs: Legion su Xbox One o PlayStation 4 sarà possibile passare alla rispettiva versione di nuova generazione (Xbox Series X o PlayStation 5) senza alcun costo aggiuntivo.

Londra è nel caos. Tra i disordini crescenti di una città sempre più irrequieta, una misteriosa entità nota come Zero-Day sta cercando di far accusare il gruppo segreto di resistenza DedSec per una serie di attentati coordinati in tutta Londra. Di conseguenza, una serie di criminali opportunisti e provenienti dagli angoli più oscuri della città ha preso il sopravvento occupando il vuoto lasciato da un governo inerme. Come membri di DedSec, i giocatori cercheranno di fermare questi criminali: sadici, mercenari, hacker e molti altri, ma dovranno essere pronti ad affrontare ogni genere di situazione. Sarà quindi necessario reclutare nuovi membri nella resistenza di DedSec per affrontare i criminali, liberare Londra e svelare il mistero dietro alla minaccia di Zero-Day.

Watch Dogs: Legion consente di reclutare chiunque incontrino nello scenario per un massimo di 40 personaggi alla volta. L’ambientazione di Londra fornisce il contesto perfetto per reclutare ogni genere di personaggio, ognuno dotato di armi e abilità uniche: da un agente dell’MI6 a un lottatore, da un brillante hacker a un tassista in fuga, da un hooligan violento a un’insospettabile vecchietta. I giocatori potranno vestire i panni di chiunque nel proprio gruppo di personaggi e affrontare ogni situazione come preferiscono: ad esempio avvicinandosi dall’alto con un drone da carico nei panni di un operaio edile o via terra nei panni di una spia in grado di utilizzare ogni genere di gadget tecnologico, come un orologio blocca-armi e un prototipo di auto spara razzi. Sarà il giocatore a scegliere il suo approccio preferito.

Inoltre, Ubisoft ha annunciato le versioni Gold, Ultimate e Collector’s Edition di Watch Dogs: Legion: