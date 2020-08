Week end di Ferragosto: i numeri dei controlli della polizia

Nel week end di ferragosto non si sono fermati i controlli da parte degli agenti della polizia di stato. Secondo quanto riportato dagli uffici della questura di Torino, sono stati oltre 1600 i controlli effettuati tra il 14 e il 17 agosto.

Nell’ambito di questi, 1 arresto e 3 indagati dal Compartimento di polizia ferroviaria del Piemonte e della Valle D’Aosta.

129 le pattuglie che sono state impegnate nelle stazioni e 23 quelle a bordo treno per un totale di 61 treni scortati. Ancora, sono stasti 492 gli stranieri identificati.

In particolare, personale del Posto Polfer di Novi Ligure in servizio di scorta a bordo del treno Genova Brignole – Torino PN, nella stazione di Arquata Scrivia ha arrestato un uomo di origine marocchine di trent’anni, domiciliato nel savonese, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Savona, per inottemperanza al divieto di dimora.

L’uomo è stato poi sottoposto ad accurato controllo tramite rilievi foto-dattiloscopici da cui è risultato essere gravato da numerosi pregiudizi di polizia ed è stato arrestato e associato alla casa circondariale “Cantello e Gaeta” di Alessandria.