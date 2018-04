Werder Brema, portiere segna da ottanta metri

La seconda squadra del Werder Brema che milita nella terza serie tedesca, la sfida in casa del Carl Zeiss Jena era decisiva. Per evitare la retrocessione, la squadra di Brema doveva assolutamente vincere. Le cose, nel primo tempo, non vanno come sperate: il match si chiude infatti sul 2-0 per il Carl Zeiss Jena.

Ma nella ripresa tutto cambia. Al 51esimo minuto segna Manfred Starke. Poi arriva quella che poteva essere la svolta decisiva con la rete dell’estremo difensore del Werder Brema, il belga Jo Coppens che segna da ottanta metri rinviando la palla con i piedi.