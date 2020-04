Whisky e medicinale, ma senza pagare: 43enne prima denunciato, poi arrestato

L'uomo ha tentato di portar via cinque bottiglie da un supermercato di via Livorno, quindi è passato in farmacia

Nella mattinata di venerdì, personale della sicurezza di un supermercato sito in via Livorno ha richiesto l’intervento degli agenti di polizia della Squadra Volante in quanto stava trattenendo l’autore di un furto.

L’uomo, un cittadino italiano di 43 anni, era entrato nell’esercizio commerciale con un zaino vuoto in spalla e dopo poco ne è uscito, senza passare per le casse. Dall’interno dello zaino però, si intravedevano alcune bottiglie di alcolici.

Fermato dagli addetti alla sicurezza, il soggetto è stato trovato in possesso di cinque bottiglie di whisky per un valore di oltre 83 euro, trafugate precedentemente dagli scaffali. Per questo motivo il 43enne è stato denunciato in stato di libertà per furto.

Solo un’ora dopo, i poliziotti sono stati chiamati a intervenire presso una farmacia in corso Regina Margherita dove il personale lamentava di essersi trovato in difficoltà con un soggetto molesto che si era fatto consegnare, sotto minaccia, un medicinale senza averne la prescrizione. La descrizione fornita alla centrale operativa corrispondeva all’uomo denunciato poche ore prima.

Lo stesso era entrato nel negozio e aveva chiesto un farmaco. In quanto privo di certificazione medica per acquistarlo, il farmacista non aveva ottemperato alla richiesta. Il diniego dell’esercente ha portato l’uomo a dare in escandescenze, gettandosi in terra dapprima e minacciandolo poi di danneggiare l’intero locale qualora non l’avesse accontentato. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato il 43enne per rapina.